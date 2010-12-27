12-летний юноша из Карелии сбежал от бабушки в Петербург

Добраться до Северной столицы он смог при помощи автостопа.

В субботу, 23 ноября, стало известно, что 12-летний ребенок из поселка Элисенваара в Карелии сбежал из дома, где проживала его бабушка. Об этом полиции сообщила мачеха пропавшего. Она добавила, что он планирует добраться автостопом до поселка Семиозерье в Ленобласти, где живет его отец.

По словам родственников несовершеннолетнего, в начале этого года он переехал из Карелии в Семиозерье к своему отцу и его новой жене. Однако отношения с одноклассниками у него не сложились, из-за чего летом его отправили обратно к бабушке.

Причиной "очередного переезда" стало нежелание подростка делать уроки и играть в компьютерные игры. Бабушка заставляла его учится, и, по всей видимости, он не выдержал и сбежал к отцу.

Несовершеннолетнего подростка задержали в Петербурге, после чего доставили в больницу №5 имени Филатова.

Ранее мы сообщали, что погоня за убийцей из Петербурга завершилась в Карелии.

Фото: pixabay.com