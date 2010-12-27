Погоня за убийцей из Петербурга завершилась в Карелии

Задержанный мужчина подозревается в убийстве своей старшей сожительницы.

Утром в субботу, 23 ноября, в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о ножевом ранении, совершенном в квартире дома на улице Коммуны, 42. По прибытии оперативники обнаружили труп 37-летней женщины со множественными ножевыми ранениями в области груди. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что убитая проживала с 20-летним мужчиной, который на месте происшествия отсутствовал. Также полиция установила, что на парковке дома отсутствовала иномарка Mitsubishi Lancer, принадлежавшая погибшей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

При содействии полиции Приозерского района Ленобласти было установлено, что украденный автотранспорт движется в сторону Карелии. Сотрудники угрозыска выехали следом за убийцей на личном транспорте одного из полицейских.

Выследить злоумышленника удалось уже за пределами 47 региона - на 161 км трассы "Сортавала". В ходе организованной погони преступник не сумел справится с управлением своего транспорта и влетел в автомобиль сотрудников, попутно задев Volkswagen Tiguan. Его моментально задержали. В результате аварии пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Кудрово во время пьяного застолья женщина порезала своего сожителя.

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