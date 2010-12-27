Во Кудрово женщина жестоко порезала своего сожителя

Инцидент возник в результате внезапно вспыхнувшей ссоры.

Полиция Всеволожского района задержала женщину, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Инцидент произошел в субботу, 23 ноября в Кудрово. В квартире жилого дома, расположенного на улице Столичной, 11 корп. 1, потерпевший и женщина распивали спиртные напитки. В ходе процесса между ними возникла ссора, в результате которой женщина порезала своего собутыльника ножом.

Утром субботы полиция получила сообщение, что в квартире по вышеуказанному адресу находится мужчина в крови. По прибытии на место происшествия, полиция задержала гражданку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что самого потерпевшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а также избрана мера пресечения в видео подписки о невыезде.

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