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Дорожный конфликт с участием таксиста привел к поножовщине в центре Петербурга
Сегодня, 10:47
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arteliseev

Дорожный конфликт с участием таксиста привел к поножовщине в центре Петербурга

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Конфликт возник после того, как один из участников залез на автомобиль таксиста.

Полиция разыскивает злоумышленников, напавших на водителя такси с ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России п Петербургу и Ленобласти. 

Как сообщил пострадавший таксист, инцидент произошел ночью в воскресенье, 24 ноября у дома 90 по набережной Фонтанки. Трое неизвестных человека переходя дорогу, решили обратить внимание на таксиста. Один из злоумышленников запрыгнул на автомобиль марки "BMW", после чего и вспыхнул конфликт. В ходе выяснения отношений злоумышленник ударил ножом потерпевшего, после чего все трое скрылись. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств дела и разыскивает злоумышленников. 

Ранее мы сообщали, что на перекрестке Гривцова и Казанской две иномарки влетели в дом.

Фото: pixabay.com

Теги: адмиралтейский район, конфликт, такси
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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