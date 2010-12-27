Дорожный конфликт с участием таксиста привел к поножовщине в центре Петербурга

Конфликт возник после того, как один из участников залез на автомобиль таксиста.

Полиция разыскивает злоумышленников, напавших на водителя такси с ножом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России п Петербургу и Ленобласти.

Как сообщил пострадавший таксист, инцидент произошел ночью в воскресенье, 24 ноября у дома 90 по набережной Фонтанки. Трое неизвестных человека переходя дорогу, решили обратить внимание на таксиста. Один из злоумышленников запрыгнул на автомобиль марки "BMW", после чего и вспыхнул конфликт. В ходе выяснения отношений злоумышленник ударил ножом потерпевшего, после чего все трое скрылись.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств дела и разыскивает злоумышленников.

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