На перекрестке Гривцова и Казанской две иномарки влетели в дом

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи.

Утром в воскресенье, 24 ноября, в Центральном районе петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок, одна из которых была автомобилем сервиса такси. Об инциденте сообщили в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

ДТП произошло в районе семи - восьми утра на пересечении Казанской улицы и переулка Гривцова. При столкновении автомобили вылетели на тротуар и впечатались в здание.

На фотографиях видно, что черная иномарка получила серьезные повреждения бампера. Автомобиль такси пострадал не так сильно. Также в публикации отмечалось, что в результате аварии кто-то из водителей получил травмы.

На место аварии уже прибыла карета скорой помощи и сотрудники ГИБДД. На данный момент причина аварии не установлена,

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Фото: vk.com/spb_today / Вадим Кожевников