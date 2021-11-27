СМИ: Баран выбежал на МКАД и попал на видео

Автолюбители заметили черное животное на дороге в Москве.

Баран выбежал на МКАД и попал на видео очевидцев. Об этом рассказали проезжающие мимо водители. Они поделились роликами в социальных сетях. На кадрах видно, как по оживленной трассе в столице движется черный зверь. Парнокопытное бежало прямо перед автомобилем.

Баран на МКАД в прямом смысле слова. автор ролика

В комментариях многие пользователи шутили о том, что животное оказалось намного умнее отдельных водителей. Другие заметили, что "таких баранов" ежедневно на МКАД достаточно много.

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Фото и видео: Telegram / Новости Москвы