  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:58
73
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: Баран выбежал на МКАД и попал на видео

0 0

Автолюбители заметили черное животное на дороге в Москве.

Баран выбежал на МКАД и попал на видео очевидцев. Об этом рассказали проезжающие мимо водители. Они поделились роликами в социальных сетях. На кадрах видно, как по оживленной трассе в столице движется черный зверь. Парнокопытное бежало прямо перед автомобилем.

Баран на МКАД в прямом смысле слова.

автор ролика

В комментариях многие пользователи шутили о том, что животное оказалось намного умнее отдельных водителей. Другие заметили, что "таких баранов" ежедневно на МКАД достаточно много. 

Стали известны приоритетные города Подмосковья для строительства метро.

Фото и видео: Telegram / Новости Москвы

Теги: баран, козел, мкад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии