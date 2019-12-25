Стали известны приоритетные города Подмосковья для строительства метро

В 2023 начале 2024 года метро будет на Новой Риге, это уже за МКАД.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с курсантами в центре "Авангард" рассказал о планах строительства метро в Подмосковье, передает телеканал "360".

По словам Воробьева, станции метро открылись в Котельниках, Реутове, Новокосине, Люберцах. На очереди — Долгопрудный. В 2023 начале 2024 года метро будет на Новой Риге, это уже за МКАД. Воробьев добавил, что ищет возможности, чтобы метро было и в Балашихе, и в Мытищах.

Губернатор рассказал, что диалог идет по Балашихе, также есть проекты и в Ленинском городском округе — московское метро подходит к МКАД как раз на этой территории.

Линии МЦД-3 и МЦД-4 как раз коснутся Балашихи, Раменского, Наро-Фоминска и территорий за Химками. Развитие центральных диаметров, заметил губернатор, позволит улучшить транспортную доступность.

Ранее мы писали, что власти Петербурга перераспределили средства, выделенные на строительство метро. Согласно официальным отчетам, ремонт стации завершили еще в декабре.

Фото: pexels

