Власти Петербурга перераспределили средства, выделенные на строительство метро

Cогласно официальным отчетам, ремонт стации завершили еще в декабре.

Стало известно, что Смольный планирует перенаправить часть средств – 300 млн рублей – с одной строящийся ветки на другие нужды. Деньги выделены на строительство метрополитена. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, 310 млн рублей перенаправят от сметы по строительству участка коричневой ветки от "Казаковской" до "Сосновой поляны" на замену эскалаторов на станции "Технологический институт - 1". В размере 302 млн рублей.

В Смольном добавили, что финансирование увеличили "в целях оплаты дополнительного объема строительно-монтажных работ, увеличения стоимости оборудования, а также гарантийного удержания в размере 5% от суммы контракта".

Отметим, что, согласно официальным отчетам, ремонт стации завершили еще в декабре. Оставшиеся 8 млн рублей перенаправят на демонтажные работы в депо "Южное".

Фото: Piter.tv

