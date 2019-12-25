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Власти Петербурга перераспределили средства, выделенные на строительство метро
Сегодня, 20:18
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Власти Петербурга перераспределили средства, выделенные на строительство метро

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Cогласно официальным отчетам, ремонт стации завершили еще в декабре.

Стало известно, что Смольный планирует перенаправить часть средств – 300 млн рублей – с одной строящийся ветки на другие нужды. Деньги выделены на строительство метрополитена. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе Смольного. 

Так, 310 млн рублей перенаправят от сметы по строительству участка коричневой ветки от "Казаковской" до "Сосновой поляны" на замену эскалаторов на станции "Технологический институт - 1". В размере 302 млн рублей.

В Смольном добавили, что финансирование увеличили "в целях оплаты дополнительного объема строительно-монтажных работ, увеличения стоимости оборудования, а также гарантийного удержания в размере 5% от суммы контракта".

Отметим, что, согласно официальным отчетам, ремонт стации завершили еще в декабре. Оставшиеся 8 млн рублей перенаправят на демонтажные работы в депо "Южное". 

Фото: Piter.tv
 

Теги: метро, перераспределение, строительство, финанисрование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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