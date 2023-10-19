Участники заседания ООН в знак протеста отвернулись от посла США Тейлор

Многие объяснили свое решением протестом против поддержки США действий Израиля в секторе Газа.

Участники заседания ООН в знак протеста отвернулись от посла США в организации Мишель Тейлор. Об этом сообщает издание "REGNUM".

Инцидент произошел 18 октября. Во время выступления Тейлор почти все участники заседания Совета ООН по правам человека повернулись спиной. Многие объяснили свое решением тем, что они выразили протест против поддержки США действий Израиля в секторе Газа.

Ранее мы сообщали, что во время протеста у здания конгресса США задержали около 100 человек.

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