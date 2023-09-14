Протестующие требуют от властей уважать конституцию и оставлять людям право решать.

В Кишиневе начали пикет из-за возможного запрета на участие в выборах оппозиции. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сторонники запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" собрались у здания Конституционного суда. Ожидается, что сегодня, 14 сентября, будет рассмотрена в Избирательный кодекс, запрещающую членам политформирований, признанных неконституционными, участвовать в выборах. Протестующие требуют от властей уважать конституцию и оставлять людям право решать. Отметим, что местные выборы в Молдавии пройдут 5 ноября.

Ранее мы сообщали, что вызванный из-за выдворения главы Sputniк Молдова дипломат прибыл в МИД.

Видео: Telegram / Sputnik Moldova