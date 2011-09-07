Нетрезвый мужчина бегал с бензопилой по Пушкинскому скверу

Полицейские Петербурга проводят проверку в отношении мужчины, который разгуливал в центре города с бензопилой.

Как рассказали в МВД России, ночью 31 марта правоохранителям поступили сведения о неадеквате в Пушкинском сквере. Он пытался завести бензопилу и вел себя опасно. На месте поймали и доставили в отдел 50-летнего жителя Псковской области в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник не смог пояснить, что его побудило на такие действия.

Сейчас приезжий приходит в чувства в помещении для административно задержанных. Решается вопрос о привлечении туриста к установленной законом ответственности.

Фото: Piter.TV