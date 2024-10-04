Задержан напавший на мужчину возле магазина на улице Жени Егоровой

Полиция задержала мужчину за хулиганскую выходку возле магазина на улице Жени Егоровой. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем правоохранителям Выборгского района поступило сообщение о том, что двое неизвестных избили незнакомца и брызнули в него из перцового баллончика. Между оппонентами произошел конфликт, переросший в драку. Спустя время 48-летний пострадавший обратился за медицинской помощью.

На Выборгском шоссе по подозрению в нападении поймали ровесника потерпевшего, второго злоумышленника разыскивают. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

