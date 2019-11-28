Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе

Так граждане до 14 лет могут въезжать на территории ЛНР и ДНР по свидетельству о рождении или общенациональному паспорту.

На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной служба страны.

Так граждане до 14 лет могут въезжать на территории ЛНР и ДНР по свидетельству о рождении или общенациональному паспорту. Подростки с 14 до 16 лет должны иметь гражданский или загранпаспорт. При этом сопровождающие лица должны иметь и разрешение на въезд в Донбасс.

Совершеннолетним гражданам Украины, гражданам других государств и лицам без гражданства нужен любой документ, удостоверяющий личность и разрешение на въезд.

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Видео: YouTube/ Державна прикордонна служба України