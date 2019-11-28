В Киеве заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса

Секретарь СНБО выразил сожаление из-за того, что не может рассказать подробности этих сценариев.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подготовил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на секретаря Алексея Данилова.

Секретарь СНБО выразил сожаление из-за того, что не может рассказать подробности этих сценариев. В это же время Данилов отметил, что каждый из вариантов продолжают совершенствовать. Все варианты развития событий исходят из интересов Украины.

Поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами, — подчеркнул Данилов

Алексей Данилов высказал уверенность в том, что Киеву удастся взять контроль над границей ЛНР и ДНР, а также над Крымом.

В Киеве озвучили три вопроса для нормандского саммита в Париже.

Видео: YouTube/ Телекомпания ЭРА