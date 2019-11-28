В Киеве озвучили три вопроса для нормандского саммита в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал три вопроса, которые должны быть подняты на саммите "нормандской четвёрки" в Париже. Об этом сообщил "Интерфакс".
Первым вопросом станет возвращение на Украину военнопленных, которых не десятки, а сотни. Вторым вопросом является "прекращение огня по всей линии фронта". А третий вопрос касается украинско-русской границы. Данилов отмечает, что большую сложность создают отсутствие границы и военных там.
При этом Данилов отметил, что у СНБО "есть пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий".
Украина оценила ущерб на возвращенных Россией военных кораблях.
Видео: YouTube/ Телеканал ICTV
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