В Киеве озвучили три вопроса для нормандского саммита в Париже

Первым вопросом станет возвращение на Украину военнопленных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал три вопроса, которые должны быть подняты на саммите "нормандской четвёрки" в Париже. Об этом сообщил "Интерфакс".

Первым вопросом станет возвращение на Украину военнопленных, которых не десятки, а сотни. Вторым вопросом является "прекращение огня по всей линии фронта". А третий вопрос касается украинско-русской границы. Данилов отмечает, что большую сложность создают отсутствие границы и военных там.

При этом Данилов отметил, что у СНБО "есть пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий".

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией военных кораблях.

Видео: YouTube/ Телеканал ICTV