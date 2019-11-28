Украина оценила ущерб на возвращенных Россией военных кораблях

Сумма ущерба составила не менее 55,5 млн гривен (2,3 млн долларов).

Украина оценила ущерб, который Россия причинила возвращенным военным кораблям. По словам заместителя Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лоссовского, сумма ущерба составила не менее 55,5 млн гривен (2,3 млн долларов). Об этом сообщает "Укринформ".

Лоссовский заявил, что из-за текущего технического состояния кораблей и вооружения, их нельзя использовать по назначению. По его словам, почти все вооружение на кораблях либо отсутствует, либо разукомплектовано. Также было снято навигационное оборудование, средства связи, личное оружие и боеприпасы. Демонтировали даже "туалетные насосы, системы дренажа в туалетных баках, бойлеры, плафоны, розетки и лампы".

Точную сумму ущерба украинская сторона будет готова назвать после завершения комплексного расследования.

В свою очередь Россия утверждает, что передала Украине корабли под опись. В акте приемки указано, что с кораблей изъяли только боеприпасы и личное оружие. При этом российские следователи вернули даже штатное вооружение. Во время стоянки в Крыму корабли не только отремонтировали, но и почистили санузлы, поменяли шторки в ванной и даже постирали одежду украинских моряков.

Напомним, три корабля ВМС Украины были возвращены Киеву 18 ноября. Их задержали в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Корабли нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя требования властей.

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Видео: YouTube / ЦОС ФСБ