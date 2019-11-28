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Глава МИД Украины раскритиковал Apple за российский Крым

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Вадим Пристайко посоветовал компании заниматься технологиями и "не лезть в глобальную политику".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую корпорацию Apple за российский Крым. На своей странице в Twitter министр посоветовал компании заниматься технологиями и "не лезть в глобальную политику".

Ранее Apple устранила ошибку в приложении "Погода". Теперь Крым отображается в сервисе как часть РФ. Также компания исправила территориальную принадлежность полуострова в приложении "Карты". Власти Крыма назвали этот факт технологическим и информационным прорывом.

В 2014 году на полуострове прошел референдум, в ходе которого 96,77 % местных жителей проголосовали за присоединение Крыма к России. Процедура голосования проходила в строгом соответствии с международным правом. Не смотря на это, Украина до сих пор отказывается принять итоги референдума и считает Крым своей территорией.

Теги: вадим пристайко, крым, мид украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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