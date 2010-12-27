Apple устранила ошибку в приложении "Погода": Крым отображается как территория РФ

Города полуострова теперь отображаются в соответствии с законодательством России.

Apple исправил некорректное отображение Крыма в приложении "Погода". Таким образом компания устранила претензии со стороны Госдумы РФ. Об этом сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Они полностью привели [свои сервисы] в соответствие с российским законодательством...Ранее были периоды, когда здесь было написано, что это Украина прокомментировал спикер "ТАССу"

Депутат добавил, что на проблему последовала реакция властей, после чего вопрос решили. В Apple продемонстрировали фотографии, которые подтверждают заявление компании. На снимках видно, что города полуострова: Севастополь, Симферополь, Ялта и другие обозначаются как Россия. Сейчас претензий к картам из-за территориального несоответствия у Госдумы нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

