Россия вернула Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Суда задержали год назад во время незаконного пересечения границы РФ.

Россия вернула Украине корабли, которые задержали год назад в Керченском проливе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

При этом подчеркивается, что эти суда до сих пор остаются вещественными доказательствами в продолжающемся процессе о незаконном пересечении российской госграницы. Их передача украинской стороне стала возможна в связи с тем, что в России завершились необходимые следственные действия. Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ.

В МИД РФ отметили, что Киев нарушил не только суверенитет другого государства, но и сознательно подверг опасности своих граждан, толкнув их на преступление.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя требования властей. В результате под стражей оказались 24 военных. После этого Киев обвинил Москву в агрессии.

Ранее в МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям.

Видео: YouTube / Телеканал ICTV, Голос Америки, R&U Videos