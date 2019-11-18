На Украине есть идеи, которые будут реализовываться, если "ставка не сыграет".

В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям. По словам главы ведомства Вадима Пристайко, альтернативой может быть только операция по поддержанию мира. Сейчас этот проект вообще не предусмотрен договоренностями сторон. Если меры по урегулированию конфликта в Донбассе не будут успешны, к проекту вернутся. К идее могут привлечь третью сторону.

У нас есть папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает прокомментировал дипломат

Ранее спикер говорил, что об отмене соглашений речи не идет. Политики могут обсуждать только пересмотр отдельных пунктов и дат. Однако у страны есть и другие варианты. Они уже вкратце обрисовывались президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД Украины допускает возможность "выхода из минских договоренностей".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Телеканал Прямий, Українська правда, 112 Украина