Политик объяснил, при каких условиях это произойдет.

Глава МИД Украины допускает возможность "выхода из минских договоренностей". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на интервью спикера BBC. Вадим Пристайко заявил, что решение станет реальным, если "мы увидим, что этот процесс идет бесконечно и затягивается". Он добавил, что его заявление явно станет непопулярным и не понравится западным партнерам страны.

Но для нас Минск - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации...Я думаю, что дедлайн существует. Он не прописан четко прокомментировал политик

Для этого существуют соглашения в Минске или в рамках нормандского формата, чтобы обсудить ситуацию и способы выхода из сложившейся проблемы. Дипломат напомнил, что договоренности рассчитывались на год, но тянутся до сих пор.

Почему тогдашнее руководство решило пытаться продолжить, а не честно сказать, что надо искать другое? спрашивает Пристайко

Виной этому решению Пристайко считает санкции и "целый клубок связанных с этим проблем". Однако отказ от минских соглашений, по мнению специалиста, будет трудно, так как это сложное политическое решение. Украина делает большие ставки на грядущий саммит. Если там не будет видно прогресса, то это поставит под сомнение целесообразность достижения мира по минским договоренностям.

Ранее Piter.tv писал о том, что вице-премьер Украины Кулеба призвал "научиться жить" рядом с Россией.

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