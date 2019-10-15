Глава МИД Украины описал альтернативу "формуле Штайнмайера"

Политик рассказал, что Украина имела гораздо более худшие варианты развития событий.

Глава МИД Украины предложил альтернативный вариант "формуле Штайнмайера". Вадим Пристайко заявил, что для этого Украине придется выделить треть средств из бюджета на мобилизацию и армию. Такое предложение спикер вынес в рамках пресс-конференции в Брюсселе. Об этом сообщили "РИА Новости".

Пристайко добавил, что подобные меры негативно сказались бы на пенсиях, зарплатах и медицинском страховании. По мнению специалиста, "формула" более продумана Правительством.

Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого добавил политик

Однако дипломат заявил, что власти решились пойти на самый целесообразный вариант решения конфликта. "Формула Штайнмайера" не будет играть роли, если на территории ЛНР и ДНР не будет действовать закон о выборах и особом статусе Донбасса.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МИД Украины попросит ЕС "дожать" Россию по ситуации в Донбассе.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/ICTV