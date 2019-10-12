Глава МИД Украины попросит ЕС "дожать" Россию по ситуации в Донбассе

Киев не хочет, чтобы ситуация вновь развернулась в сторону военного конфликта.

Украина обратится к Европе с просьбой "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, который 14 октября выступит на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам.



В интервью "Укринформ" политик отметил, что Киев принял для себя ряд болезненных решений, которые не нашли поддержки у части страны. Пристайко считает, что эти "непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе", и Европа должна подставить плечо и их поддержать. В противном случае, ситуация откатится назад до состояния военного конфликта.

Ранее контактная группа Киева подписала "формулу Штайнмайера". Документ является механизмом политического урегулирования на Донбассе. Он утверждает закон о порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецка и Луганска. "Формула" подразумевает, что сначала на временной основе до выборов, а затем на постоянной основе после будет утвержден особый статус областей.

Видео: YouTube/Голос Америки