МИД Украины заявило о согласовании даты саммита "нормандской четверки"

Конкретные предложения по дате проведения есть, но их надо согласовать со всеми политиками.

МИД Украины заявил о согласовании даты саммита "нормандской четверки". Вадим Пристайко заявил, что уже есть примерные даты проведения встречи. Об этом политик рассказал во время эфира программы "Свобода слова" на местном телеканале ICTV.

Есть примерные даты, которые я не могу сейчас вам сообщить, потому что все четыре стороны должны согласиться добавил спикер

Пристайко напомнил, что необходимо найти время в графике глав государств всех четырех стран. Дипломат надеется, что встреча позволит Украине не только "выжить, но и развиваться". В саммите заявлено участие России, Украины, Франции и Германии. Одним из основных вопросов для обсуждения станет ситуация с Донбассом.Из-за сложившегося положения на востоке государства, экономика сдерживается и теряется экспортный потенциал страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что часть лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Телеканал ICTV