Часть лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Политики объяснили свои действия ответной реакцией на решение США.

Многие из лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не приехали на состоявшийся в понедельник саммит с США. Из 10 руководителей на встречу приехали только трое.

Среди них премьер Таиланда Прают Чан-Оча, который является председателем в организации в этом году, а также главы правительств Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит. От Сингапура, Малайзии, Индонезии, Брунеи, Камбоджи, Мьянмы и Филиппин приехали премьер-министры иностранных дел.

Это связано с понижением уровня делегации США, прибывших на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, проходящей в Бангкоке с 2-4 ноября. На мероприятие от Америки приехали помощник президент по национальной безопасности Роберт О"Брайен и министр торговли Уилбур Росс.

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп хочет заключить сделку с Китаем в США.

Видео: YouTube/ VOA News