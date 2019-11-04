Часть лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Многие из лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не приехали на состоявшийся в понедельник саммит с США. Из 10 руководителей на встречу приехали только трое.
Среди них премьер Таиланда Прают Чан-Оча, который является председателем в организации в этом году, а также главы правительств Вьетнама Нгуен Суан Фук и Лаоса Тхонглун Сисулит. От Сингапура, Малайзии, Индонезии, Брунеи, Камбоджи, Мьянмы и Филиппин приехали премьер-министры иностранных дел.
Это связано с понижением уровня делегации США, прибывших на саммит лидеров АСЕАН и Восточно-Азиатский саммит, проходящей в Бангкоке с 2-4 ноября. На мероприятие от Америки приехали помощник президент по национальной безопасности Роберт О"Брайен и министр торговли Уилбур Росс.
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Видео: YouTube/ VOA News
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