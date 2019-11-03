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Вчера, 23:52
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Трамп хочет подписать сделку с Китаем в США

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Торговый спор между двумя странами длится уже давно.

Договор по первому этапу торговых договоренностей между Вашингтоном и Пекином будет подписан "где-то в США". Об этом журналистам рассказал президент Дональд Трамп.

Политик отметил, что определить место для подписания будет легко. Однако подчеркнул, что сначала нужно эту торговую  сделку заключить. 

Ранее американский президент заявил, что Китай и США смогли сделать первые шаги  по урегулированию двусторонних споров в торговле. Изначально подписать договор по первому этапу торговых договоренностей планировалось в Чили на саммите АТЭС. Однако власти страны отменили мероприятие из-за протестов.

Ранее мы сообщали об атаке сирийских боевиков на колонну США.

Видео: YouTube/White House 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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