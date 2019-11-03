В Сирии террористы обстреляли военных США

В воскресенье, 3 ноября, военную колонну США обстерляли протурецкие боевики из Сирийской свободной армии (ССА).
Инцидент случился по дороге М4 в направлении границы с Ираком. Огонь открыли в шести километрах западнее населенного пункта Телль-Тамер. Пострадавших в результате обстрела нет.
В Минобороны России также рассказали, что за сутки российские военные зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня. Под обстрел боевиков попали населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.
Ранее мы писали о заявлении Турции, которая пригрозила ЕС отправить плененных террористов в Европу.
Видео: YouTube/BBC News
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