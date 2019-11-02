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Турция пообещала отослать пленных террористов в Европу

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В плену у Анкары находятся тысячи боевиков.

Глава турецкого МИД Сулейман Сойлу обвинил европейские страны в бездействии в решении вопроса с пленным в Сирии террористами. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

По словам политика, Европа перекладывает на Анкару ответственность за эту проблему. Он заявил, что Турция не "отель для ИГ (запрещена в РФ)". Он пригрозил, что Турция отправит боевиков в их родные страны, если европейские страны не изменят свою позицию. 

Напомним, что в ходе турецкой операции в Сирии в плену оказались 2 тыс. иностранцев, включая 800 европейцев.

Ранее мы писали о стрельбе в Москве, в которой убили двоих человек.

Видео: BBC News

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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