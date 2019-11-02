В Москве расстреляли двух человек

В данный момент преступника разыскивает полиция.

В субботу, 2 ноября, на улице академика Анохина в Москве были застрелены два человека.



Преступление случилась у подъезда. Неизвестный в упор несколько раз выстрелил в мужчину, а затем застрелил вторую жертву, вышедшую из машины. Убитыми оказались глава ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Элджеркиева и его брат. По сообщениям свидетелей, преступник скрылся на машине "Фольксваген Поло". Подозреваемый - худощавый мужчина, одетый в красную куртку.



В данный момент его разыскивает полиция.

Фото: pixabay