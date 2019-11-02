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В Москве расстреляли двух человек

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В данный момент преступника разыскивает полиция.

В субботу, 2 ноября, на улице академика Анохина в Москве были застрелены два человека. 

Преступление случилась у подъезда. Неизвестный в упор несколько раз выстрелил в мужчину, а затем застрелил вторую жертву, вышедшую из машины. Убитыми оказались глава ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Элджеркиева и его брат. По сообщениям свидетелей, преступник скрылся на машине "Фольксваген Поло". Подозреваемый - худощавый мужчина, одетый в красную куртку. 

В данный момент его разыскивает полиция.

Фото: pixabay 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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