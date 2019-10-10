Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана

Глава Украины призывает экс-президента вспомнить, что он покинул правительство.

Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко надеется стать новым лидером собственного "майдана". По мнению главы государства, бывший руководитель забыл, что уже покинул свой пост. Сейчас он активно призывает народ к новым протестам.

Поводом для митингов на Украине становится проблема разведения сил в Золотом и Петровском. На данный момент ополченцы из ЛНР запустили сигнальную ракету. Таким способом они показали, что готовы начать отвод средств и бойцов из Донбасса.

Он против разведения, ему кажется, что по этому поводу может быть "майдан". Мало того, он немного подталкивает людей. И своими СМИ подталкивает людей, и своими действиями прокомментировал политик

Зеленский добавил, что Порошенко ошибается в том, что сможет стать лидером следующего "майдана".

Ранее Piter.tv писал о том, что Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Зе!Президент