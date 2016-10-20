Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Она объяснила, что экс-президент потерял страну еще до повторных выборов.

Надежда Савченко заявила, что Петр Порошенко проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения. Экс-депутат Верховной Рады заявила, что ранее Порошенко говорил об "операции по расшатыванию страны". ЭТо произошло сразу после начала первых митингов. Савченко недоумевает, откуда у бывшего президента было такое право.

И почему сейчас эта мерзость имеет право раскачивать страну? Эти митинги выгодны только тем политикам, которые проиграли выборы прокомментировала ситуацию Савченко

Именно после Минского договора отношение к Порошенко у народа началось меняться в худшую сторону. А сейчас активисты выступают против принятия "Формулы Штайнмайера". Участники митинга приходили под окна офиса президента Зеленского. Против соглашения оказались около 10 тысяч украинцев на площади Независимости.

Напомним, что Минские соглашения подписаны в 2015 году представителями четырех государств. В них принимали участие Россия, Украина, Германия и Франция. На встрече специалисты разработали комплекс мер, которые способны урегулировать конфликт на Донбассе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Соловьев предложил ввести санкции против Украины из-за речи Зеленского.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Дмитрий Гордон, 112 Украина, NEWSONE