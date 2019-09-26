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Соловьев предложил ввести санкции против Украины из-за речи Зеленского

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Журналист не понимает, почему власти медлят с контрмерами против Украины.

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал власти РФ ввести санкции против Украины. Заявление телеведущий сделал после речи Зеленского на трибуне в ООН. Тот заявил о том, что Москва ведет войну против Киева. Его также возмутило содержание расшифровки телефонного разговора с Дональдом Трампом.

А где наш ответ? Мы же грозились ввести санкции

вопрошает Соловьев

Он считает, что политикам необходимо ввести контрмеры на действия главы Украины. Именно сейчас он видит наибольшую необходимость в этом. 

Журналист добавил, что риторика нового главы государства ничем не отличается от его предшественника  - Петра Порошенко.

Ранее Piter.tv писал о том, что названа причина срыва Соловьева в эфире телеканала "Россия-1".

Видео: YouTube/Просто Пи, TabrizShakhidi, Instagram/vrsoloviev

Теги: владимир зеленский, владимир соловьев, санкции
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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