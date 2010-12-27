Соловьев вышел из себя в эфире "России-1" из-за "либерального бреда" про Холокост

Журналист не смог сдержаться и накричал на гостя своей программы.

Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1" произошел очередной конфликт. Только на этот раз вышел из себя не гость, а сам ведущий. Соловьев перешел на крик во время обсуждения темы о Холокосте.

Гость программы, общественный деятель Григорий Амнуэль уверен, что Соловьев перешел на крик, так как не нашел других аргументов, чтобы опровергнуть его слова. "История — это не гардероб, в котором вы оставляете только те платья, которые вам нравятся", — заявил Амнуэль в интервью изданию "Царьград".

Он также рассказал, что спор с ведущим программы продолжился после съемок. Словесная перепалка в драку не переросла.

Сам Соловьев признался, что причиной его гнева стал "либеральный бред про нашу историю". В ходе программы Амнуэль обвинил в Холокосте советских солдат. В ответ телеведущий заявил, что "назвать советский народ виновником Холокоста — высший уровень подлости".

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Фото: Википедия / Dmitry Rozhkov