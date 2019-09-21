Скабеева осадила украинскую журналистку за слова о проплывающем "трупе" России

Во время передачи обсуждалась тема истекающего газового контракта между Россией и Украиной.

Ведущая Ольга Скабеева осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за слова о проплывающем "трупе" России. Спор на тему газового транзита разгорелся в эфире телеканала "Россия-1".

Во время передачи, в том числе, обсуждали вопрос истекающего контракта между Россией и Украиной. Соколовская уверена, что России придется пойти на любые условия Киева после решения суда ЕС по газопроводу Opal.

По мнению журналистки, сейчас Москва якобы занимается "клянчаньем" транзита у Киева, а также уговорами купить у нее газ. Тем временем, Украина ждет, пока "труп" России аккуратно проплывет мимо.

Ольга Скабеева резко отреагировала на слова украинской коллеги, назвав их "идиотизмом". "Главное, когда глумишься, не умереть от холода", — отметила российская телеведущая.

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Видео: YouTUbe