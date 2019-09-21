При бронировании 60 млрд кбм транзит газа будут осуществлять по цене 3,21 доллара.

"Нафтогаз Украины" рассчитал новый тариф на транзит российского газа в Европу. Цены рассчитаны на ближайшие пять лет. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу компании.

Цена на транзит сырья будет зависеть от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 60 млрд кбм "Нафтогаз" предлагает осуществлять транзит по цене 3,21 доллара за тысячу кбм на 100 км. При бронировании 90 млрд кбм эта цена упадет до 2,56 долларов.

19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по транзиту газа. Во время встречи стороны не смогли достичь каких-либо договоренностей. Действующий контракт истекает в конце 2019 года. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что Украине стоит подготовиться к прекращению транзита газа по своей территории с 1 января.

Видео: Youtube/ Газпром нефть