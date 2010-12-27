Европа хочет повесить на Россию невыгодные поставки газа на Украину

Трехсторонние переговоры по газу состоялись 19 сентября.

В четверг, 19 сентября, состоялись трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по будущему транзиту российского газа через украинскую территорию в Европу. Встреча в Брюсселе завершилась без конкретных решений. Исходные позиции договаривающихся сторон сильно различаются. Об этом пишут РИА Новости.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце 2019 года. Страны вместе с Еврокомиссией пытаются договориться о продолжении транзита в 2020 году. В настоящий момент Евросоюз придерживается всего двух стратегий в газовом споре. Первая — жесткий способ вынудить Россию подписать с Украиной новый долгосрочный контракт на прокачку значительных объемов газа. Речь идет об обязательной прокачке в течение 10 лет в объемах не менее 60 млрд кубометров в год.

Очевидно, что эти условия Россию не устраивают, и они перечеркивают весь смысл строительства "Северного потока-2". Поэтому не исключено, что Еврокомиссия применит более мягкую тактику. Россия и Украина смогут заключить долгосрочный контракт на меньшие объемы. Поставка газа в этом случае будет идти в рамках аукционов, причем в тех объемах, которые нужны "Газпрому".

Ранее мы писали, что Украина шантажирует Европу отменой транзита российского газа.

Фото: pixabay.com