Глава "Нафтогаза" заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через Украину с начала 2020 года

Заявление Коболева об отмене "Газпромом" газового транзита через Украину в 2020 году – искажение фактов и сигнал Западу. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Коболев откровенно передергивает факты, чтобы послать определенный сигнал Европе – Киев пытается доказать европейцам, что Россия намеренно строила обходные газопроводы, чтобы лишить Украину транзита, а ЕС – энергетической независимости. Однако манипуляции в его речи угадываются и распознаются достаточно легко. Игорь Юшков

Глава "Нафтогаза" заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через Украину с начала 2020 года. Однако, такие данные мало соотносятся с действительностью.

Киев предпринимает отчаянные попытки принудить международное сообщество хоть как-то заблокировать российские трубопроводы, но ничего не выходит. Москва на различных площадках регулярно объявляет, что транзит по Украине сохранит, и лишь от договороспособности чиновников этой страны будут зависеть его объемы. Игорь Юшков

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года заявлял, что транзит газа через Украину будет сохранен. "Для того, чтобы подписание договора стало возможным, у нас довольно простая переговорная позиция: "Либо "Газпром" подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, вам придется это компенсировать", - объявил Коболев.

Украинский чиновник откровенно врет, так как вопросов к "Северному потоку-2" в Европе все еще остается немало – не ясны до конца параметры обновленной газовой директивы Евросоюза, от которой зависит мощность будущей работы прямого трубопровода из РФ в ЕС. А некая компенсация со стороны России за отказ от украинской "трубы" по иску Киева и вовсе откровенный блеф. Контракт между РФ и Украиной по транзиту истекает в конце 2019-го. За что должна платить Москва, если нет договоренностей по прокачке? Игорь Юшков

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