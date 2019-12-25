"Может быть даже хуже". Зеленский призвал украинцев готовиться к очень тяжелой зиме

Глава киевского режима Владимир Зеленский Украину ждет "очень тяжелая зима", поэтому уже сейчас нужно задуматься о подготовке к ней. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News.
Президент призвал украинцев готовиться к худшему. При этом он считает, что положение будет зависеть от партнеров и самих граждан страны.
Никто не может представить, какой она (зима – прим. ред.) будет. Может быть тяжело или даже хуже
Владимир Зеленский, политик
Такими словами глава киевского режима прокомментировал назначение экс-главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Зеленский уверен, что Украине нужен был такой премьер, который "понимает будущие вызовы и сосредоточен на энергетических вопросах".
Ранее Зеленский заявил о необходимости провести реформу в военной сфере, в частности изменить подход к мобилизации на Украине.
Фото: Telegram/Владимир Зеленский
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