Зеленский обратил внимание, что всё будет зависеть от самой Украины и западных союзников.

Глава киевского режима Владимир Зеленский Украину ждет "очень тяжелая зима", поэтому уже сейчас нужно задуматься о подготовке к ней. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News.

Президент призвал украинцев готовиться к худшему. При этом он считает, что положение будет зависеть от партнеров и самих граждан страны.

Никто не может представить, какой она (зима – прим. ред.) будет. Может быть тяжело или даже хуже Владимир Зеленский, политик

Такими словами глава киевского режима прокомментировал назначение экс-главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Зеленский уверен, что Украине нужен был такой премьер, который "понимает будущие вызовы и сосредоточен на энергетических вопросах".

Ранее Зеленский заявил о необходимости провести реформу в военной сфере, в частности изменить подход к мобилизации на Украине.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский