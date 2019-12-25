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"Может быть даже хуже". Зеленский призвал украинцев готовиться к очень тяжелой зиме
Сегодня, 9:38
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"Может быть даже хуже". Зеленский призвал украинцев готовиться к очень тяжелой зиме

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Зеленский обратил внимание, что всё будет зависеть от самой Украины и западных союзников.

Глава киевского режима Владимир Зеленский Украину ждет "очень тяжелая зима", поэтому уже сейчас нужно задуматься о подготовке к ней. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News.

Президент призвал украинцев готовиться к худшему. При этом он считает, что положение будет зависеть от партнеров и самих граждан страны.

Никто не может представить, какой она (зима – прим. ред.) будет. Может быть тяжело или даже хуже

Владимир Зеленский, политик

Такими словами глава киевского режима прокомментировал назначение экс-главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Зеленский уверен, что Украине нужен был такой премьер, который "понимает будущие вызовы и сосредоточен на энергетических вопросах".

Ранее Зеленский заявил о необходимости провести реформу в военной сфере, в частности изменить подход к мобилизации на Украине.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Теги: владимир зеленский, зима украина, нафтогаз, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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