Захарова опровергла обвинения Зеленского в адрес России

Мария Захарова ответила политику на высказанные претензии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление Владимира Зеленского с критикой против действий Москвы. Ранее глава Украины заявил о ведении войны против Киева.

Захарова считает, что событие стало просто "пропагандистской мишурой". В рамках выступления Зеленский даже продемонстрировал пулю, которая попала в украинского оперного певца. Тот погиб на Донбассе.

Представитель ведомства добавила, что подобный ход связан с политической неопытностью команды Зеленского. Она напомнила, что там все же остались люди Петра Порошенко.

Методология выступления на Генассамблее осталась та же самая резюмировала Захарова

Спикер добавила, что Зеленского подставили те, кто предложил ему поехать на Генассамблею ООН не с пустыми руками.

И они ему не рассказали главного, что в ООН приезжают с концептуальным взглядом на мировые и региональные вопросы... отметила Захарова

В МИДе отмели предположение, что продемонстрированная пуля попала в оперного певца. Прежде всего она убила боевика, который сражался в "Правом секторе". Захарова считает, что именно в таком качестве и следовало рассматривать боеприпас.

Это не певец, не оперная дива, которая случайно пала жертвой, это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне завершила свою речь политик

Ранее Piter.tv писал о том, что российской делегации ООН отказали в визе США.

Видео: YouTube/VOA News, UkeTube, The Circus on SHOWTIME, Daily Mail