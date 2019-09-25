Белый дом показал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Власти США подозревают, что Трамп хочет подорвать репутацию оппонента в президентской гонке через Зеленского.

Администрация президента США выложила в открытый доступ расшифровку телефонного разговора между ним и главой Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась 25 июля и стала причиной возможного импичмента президента США.

В разговоре с Зеленским Трамп упомянул имя сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Глава Белого дома сказал, что "было бы здорово", если Зеленский и новый генпрокурор Украины изучили его дело.

Напомним, что Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани требуют возобновить расследование деятельности украинской газовой компании, связанной с сыном бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который планирует участвовать в выборах в 2020 году. Власти США подозревают, что таким образом Трамп хочет подорвать репутацию оппонента.