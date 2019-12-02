В Кремле заявили, что дальнейшее обсуждение статуса Крыма невозможно

Если Зеленский поднимет этот вопрос, то Путин даст ему развернутый ответ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее обсуждение статуса Крыма невозможно. Об этом пишет ТАСС.

По словам Пескова, если эту тему поднимут на саммите "нормандской четверки" в Париже, то это не приведет к сворачиванию переговоров. Таким образом, если Зеленский во время личной встречи с Путиным задаст вопрос о Крыме, президент РФ даст развернутые и последовательные ответы на все вопросы. Реакция российского лидера не будет зависеть от того, в каком формате этот вопрос прозвучит.

"Нормандский саммит" состоится 9 декабря в Париже. Участие в нем примут президенты Германии, России, Франции и Украины.

Ранее Лавров прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Путина.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News