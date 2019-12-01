Саммит лидеров "нормандской четверки" в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря.

В воскресенье, 1 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Путина. Об этом сообщают РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ отметил, что переговоры президента России и президента Украины возможно не будут формальными. Отмечается, что Москва готова поддержать инициативу Киева касательно восстановления двусторонних отношений.

После Лавров добавил, что Украина сама стала инициатором разрыва отношений.

Напоним, что саммит лидеров "нормандской четверки" в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что экс-президент Украины рассказал Зеленскому, как общаться с Путиным.

Видео: YouTube / CGTN, ODN, Bloomberg