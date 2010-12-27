В ходе встречи с российским президентом Зеленский должен защищать Украину.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно о том, что первый президент Украины пообщался с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским. О том, как политику следует себя вести на о время саммита "нормандской четверки" в Париже Кравчук рассказал во время эфира телеканала "112".

В частности, Леонид Кравчук дал совет Зеленскому, как общаться с Путиным. По словам экс-политика, в ходе встречи с российским президентом Зеленский обязан "защитить Украину". Украинскому лидеру необходимо проявить мужество, волю и смелость. Также Зеленскому нужно заявить об интересах Киева и упомянуть об обмане с Будапештским меморандумом.

"С нами играют, как кошка с мышью", — отметил Кравчук.

Саммит лидеров "нормандской четверки" в рамках работы по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 9 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что посольство России призывало США прекратить вмешательство во внутренние дела страны.

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