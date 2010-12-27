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Посольство России призывало США прекратить вмешательство во внутренние дела страны
Сегодня, 9:55
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IRINA_CHALKINA

Посольство России призывало США прекратить вмешательство во внутренние дела страны

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Речь идет о новом законе деятельности СМИ-иноагентов.

В воскресенье, 1 декабря, стало известно о том, что посольство России в США отреагировало на на осуждение США закона об иноагентах. Соответствующее заявление представители власти сделали в своем официальном Twitter.

"Прекратите вмешиваться во внутренние дела России",

— заявили в российском посольстве.

Речь идет о российском законе, который признает иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа.

Ранее представитель госдепа Морган Ортагус заявила, что она обеспокоена соответствующим законом. В США считают, что таким образом Россия может "подавить независимые голоса".

Ранее мы сообщали о том, что в России три жизненно важных лекарства приравняли к наркотикам.

Фото:pixabay

Теги: новости россии, общество, политики, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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