Посольство России призывало США прекратить вмешательство во внутренние дела страны

В воскресенье, 1 декабря, стало известно о том, что посольство России в США отреагировало на на осуждение США закона об иноагентах. Соответствующее заявление представители власти сделали в своем официальном Twitter.
"Прекратите вмешиваться во внутренние дела России",
— заявили в российском посольстве.
Речь идет о российском законе, который признает иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа.
Ранее представитель госдепа Морган Ортагус заявила, что она обеспокоена соответствующим законом. В США считают, что таким образом Россия может "подавить независимые голоса".
Ранее мы сообщали о том, что в России три жизненно важных лекарства приравняли к наркотикам.
Фото:pixabay
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