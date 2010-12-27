Наказание за покупку этих лекарств вступает в силу 1 декабря.

В воскресенье, 1 ноября, стало известно о том, что в России три жизненно важных лекарства приравняли к наркотикам. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Под запрет попали такие препараты, как "Тропикамид" (противосудорожный препарат), "Тапентадол" (для расширения зрачка) "Прегабалин" (опиоидное обезболивающее), который относится к жизненно необходимым лекарствам.

Отмечается, что теперь на эти лекарства распространяется действие статьи 234 Уголовного кодекса России о "Незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

Наказание за покупку этих лекарств вступает в силу 1 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге амбулаторные пациенты смогут вернуть деньги за купленные лекарства.

Фото:pixabay