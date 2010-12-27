Идею поддержал губернатор Александр Беглов.

В четверг, 28 ноября, стало известно, что в Петербурге амбулаторные пациенты смогут вернуть деньги за купленные лекарства. Идею поддержал губернатор Александр Беглов.

Планируется, что город на Неве войдет в число пилотных регионов по созданию системы лекарственного страхования. По мнению Министерства здравоохранения, таким образом петербуржцы получат современное лекарственное обеспечение.

Отмечается, что на сегодняшний день бесплатными лекарствами обеспечены пациенты, которые лежат в стационаре.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга выделят на медпомощь 167 млрд рублей.

Фото:pixabay