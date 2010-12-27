Беглов поручил взять на контроль вопрос увеличения медицинского персонала.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга выделят на медпомощь 167 млрд рублей. Соответствующий проект обсудили в Смольном.

Градоначальник Петербурга поручил депутатам взять на контроль вопрос увеличения медицинского персонала. Также Беглов намерен сократить сроки проведения диагностических исследований с с 14 до 7 рабочих дней. Также изменения коснуться сроков проведения консультаций в онкологии с 14 до 3 рабочих дней.

В Смольном отметили, что Северная столица стала пилотным регионом в переходе на лекарственное страхование. Такие меры позволят перевести пациентов на дорогие лекарства.

Ранее мы сообщали о том, что администрацию губернатора Петербурга возглавит Валерий Пикалев.

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