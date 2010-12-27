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Администрацию губернатора Петербурга возглавит Валерий Пикалев
Сегодня, 15:09
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nastya960

Администрацию губернатора Петербурга возглавит Валерий Пикалев

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Любовь Совершаева вернётся на работу в полпредство по СЗФО. 

Новым руководителем администрации губернатора Санкт-Петербурга станет Валерий Пикалев. Любовь Совершаева вернётся на работу в полпредство по СЗФО.  Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источник в правительстве Петербурга.

Также новый вице-губернатор Ирина Потехина займётся медиасферой, общим средним образованием и молодёжной политикой. Части полномочий при этом лишится вице-губернатор Владимир Кириллов, который отвечал за сферы образования, культуры и безопасности.

Фото: lenobl.ru

Теги: администрация, валерий пикалев, губернатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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