Администрацию губернатора Петербурга возглавит Валерий Пикалев

Любовь Совершаева вернётся на работу в полпредство по СЗФО.

Новым руководителем администрации губернатора Санкт-Петербурга станет Валерий Пикалев. Любовь Совершаева вернётся на работу в полпредство по СЗФО. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на источник в правительстве Петербурга.

Также новый вице-губернатор Ирина Потехина займётся медиасферой, общим средним образованием и молодёжной политикой. Части полномочий при этом лишится вице-губернатор Владимир Кириллов, который отвечал за сферы образования, культуры и безопасности.

Фото: lenobl.ru