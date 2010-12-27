Её место займёт Ирина Потехина.

В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева перейдёт работать в полпредство. Об этом заявил градоначальник Александр Беглов на заседании в Смольном.

Известнно, что на её место придет Ирина Потехина, которая сейчас занимает должность заместителя министра просвещения.

Ранее Любовь Совершаева работала в должности замглавы полномочного представителя президента в СЗФО с мая 2013 года по октябрь 2018 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже.

Фото:gov.spb.ru