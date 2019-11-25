В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже

"Нормандский саммит" состоится 9 декабря при участии Германии, России, Франции и Украины.

В Кремле ответили на вопрос о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча тет-а-тет не планируется. Об этом пишут РИА Новости.

Песков отметил, что на саммите все равно все четыре лидера встретятся. Однако двустороннее общение глав России и Украины не предвидится. При этом он не исключает такой возможности.

"Нормандский саммит" состоится 9 декабря в Париже. Участие в нем примут президенты Германии, России, Франции и Украины.

Ранее в Казахстане прокомментировали предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского.

Видео: YouTube / kremlin, Зе!Президент, Квартал 95